【モデルプレス＝2026/03/17】女優の戸田恵梨香が3月16日、自身のInstagramを更新。自身が出演しているTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の役作り秘話を明かした。＜※第8話ネタバレあり＞【写真】戸田恵梨香「リブート」役作りで意識した美人女優◆鈴木亮平主演「リブート」妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て