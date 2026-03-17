【モデルプレス＝2026/03/17】俳優の生田斗真が17日、都内で開催された「ギルティ炭酸 NOPE」炭酸飲料 戦略説明＆新テレビCM発表会に出席。人気俳優との運命的な再会を回想した。【写真】生田斗真「エモいなぁ」10年ぶりに再会した26歳人気俳優◆生田斗真、鈴鹿央士との再会を回想この日、イベントには同CMで共演した俳優の鈴鹿央士と、お笑いコンビ・マテンロウのアントニーも出席。CMで着用した囚人服に身を包み登場したことにつ