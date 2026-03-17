【モデルプレス＝2026/03/17】タレントの三上悠亜が3月15日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ私服姿を披露した。【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「シルエットが素敵」ボディラインくっきりキャミワンピ姿◆三上悠亜、私服姿公開三上は「＃ゆあしふく」「台湾でロマンチックな船乗った 夜のデジカメ盛れる」とつづり、私服ショットを公開。自身のプロデュースしているブランドのブラウンのチェック柄のキャミソー