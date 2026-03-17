上空で落雷受け…機体点検のため9便欠航 日本エアコミューターは機体点検のため17日、鹿児島と離島などを結ぶ9便を欠航します。 日本エアコミューターによりますと、今月12日に屋久島発・伊丹行きのが上空で落雷を受けました。機体に不具合がないか点検するため17日、欠航を決めたということです。県内に離着陸する9便 291人に影響… この影響で、県内に離着陸する便で欠航となったのは、鹿児島と県内