【モデルプレス＝2026/03/17】タレントの加藤綾菜が3月15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。簡単レシピを紹介し、話題を呼んでいる。【写真】加トちゃんの37歳美人妻「時短なのにボリューム満点」余った白菜で作ったシュウマイ◆加藤綾菜、簡単レシピ紹介綾菜は「＃簡単レシピ」のハッシュタグとともに「『SNS話題のアレ』それでも私は、失敗しないので！！」というタイトルで動画を投稿。「TikTokでバズってる、余った白菜でで