SNS型ロマンス詐欺 県内女性2人が5000万円相当の被害 SNS型ロマンス詐欺の被害です。鹿児島県内の女性2人があわせて5000万円相当の暗号資産をだまし取られました。 県警によりますと県内に住む50代の女性は去年10月、インスタグラムで知り合った「JACK」と名乗る男とLINEでやり取りするようになりました。 JACKから「将来的に結婚して一緒に住もう」などと言われた女性は好意を持ち、投資名目などで17回にわたりあわせて3200万