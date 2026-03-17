【低気圧通過】催花雨 あす１８日（水）は「低気圧」が前線を伴って、九州北部を通過する見込みです。 朝から雨のところが多くなるでしょう。 「暖かい雨」で桜の開花を促す「催花雨（さいかう）」になりそうです。 、各県５か所ずつのを画像で掲載しています。低気圧通過時は強風のおそれ 低気圧が通過する前は「南風」が、通過後は「西風」が強まる見込みです。雨シミュレーション１８日（水）～１９日（木）