マヨネーズを使わず、白だしで味をととのえる軽やかなポテトサラダ。ヨーグルトを加えることで、さっぱりしながらもクリーミーな味わいに仕上がります。いつものポテサラとはひと味違う、やさしいおいしさです。『白だしポテサラ』のレシピ材料（2人分）じゃがいも……2個（約250g） 新玉ねぎ……1/4個（約50g） きゅうり……1/2本（約50g） プレーンヨーグルト……大さじ3 白だし……大さじ1 粗びき黒こしょう……少々作り方（1）