【モデルプレス＝2026/03/17】THE RAMPAGEの吉野北人が3月15日、自身のInstagramを更新。そばかすメイク姿を公開した。【写真】LDH所属イケメン「メロすぎ」そばかすメイク×タンクトップで色気漂う◆吉野北人、そばかすメイクのMVオフショット公開吉野は「hate you? love you? 沢山聴いてください」とつづり、HOKUTO（吉野）名義の楽曲「hate you? love you?」のMVのオフショットを投稿。黒いタンクトップ姿で、頬にそばかすを描