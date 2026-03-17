ジムに旅行に趣味に忙しい 令和の新シニアは活動的 アクティブシニアに対してどうマーケティングをしていくか─。少子高齢化が進む日本では、人数が多く経済的にも余裕があるシニア層に向けたマーケティングが共通課題でもある。婦人下着大手のワコールが今、シニア層に向けて改めてマーケティングを見直している。 「われわれの想像以上に令和のシニアはアクティブだった」─。こう話すのはワ