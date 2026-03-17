高知県宿毛からスタートした2026年の桜開花前線は、平年より早いペースで進んでいます。日本気象協会tenki.jpでは、各地で予想より早い開花となっていることや、つぼみの膨らみを考慮し、きょう17日、桜開花・満開予想の更新を行いました。名古屋は秒読み、東京の開花は前回予想から2日早まり19日の予想です。17日正午までの開花状況日本気象協会が予想する地点のうち、2026年全国トップの開花となったのは高知県宿毛(※)で、3月15