豪ドルドルは0.7083豪ドル円は112.8512時半に豪中銀政策金利発表＝東京為替 12時半に豪中銀の政策金利発表を控え豪ドルドル、豪ドル円はやや豪ドル高も落ち着いた動き。 AUDUSD 0.7083AUDJPY 112.85