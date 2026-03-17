豪中銀利上げ投票5対4据え置き主張予想外に強く、反落 豪中銀の利上げは5対4での決定。市場の期待以上に据え置き主張が強く、瞬間少し買われた後、豪ドル売りの動きも、ただ、値幅は限定的。 AUDUSD0.7059