大隆トンネルの坑口掘削工事の施工現場。（海口＝新華社配信）【新華社海口3月17日】中国の重点水利事業で、海南省の水利網建設の中核プロジェクトである、昌化江水資源配分プロジェクトがこのほど重要な節目を迎えた。プロジェクトを構成する大隆トンネルの坑口掘削工事が順調に進み、全面的なトンネル工事段階に入った。これにより予定通りの完成、稼働に向け堅固な基礎が築かれた。同プロジェクトは、海南省水利水務発展集