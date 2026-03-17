【新華社ウルムチ3月17日】中国新疆ウイグル自治区バインゴリン・モンゴル自治州和静県のバインブルク草原で、気温上昇に伴い、家畜76万匹の移動が始まった。天候の変化に合わせて放牧地を変えることで、草原を再生させ、自然資源の保護につなげている。（記者/宿伝義）