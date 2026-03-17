歌手でタレントの重盛さと美（37）が16日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈のオーバーオールを取り入れた“春コーデ”を披露し、反響を集めている。【全身ショット】「可愛すぎるって」「足綺麗!!」ミニ丈春コーデで美脚まぶしい重盛さと美重盛は「小学生みたいな日」とつづり、ハートや絵文字を添えて投稿。ベージュのキャップに赤×ピンクのボーダーカーディガン、デニム素材のミニ丈オーバーオールを合わせたカジュアル