WBC(ワールドベースボールクラシック)で侍ジャパンとして戦った鈴木誠也選手が自身のInstagramを17日に更新しました。1次ラウンドの韓国戦で2本塁打4打点を挙げた鈴木選手。チームのここぞの場面で引っ張る活躍をしてきました。そして場所をマイアミに変え挑んだベネズエラとの準々決勝。「3番・センターで」スタメン出場した鈴木選手。同点で迎えた初回に四球で出塁すると、2塁への盗塁を試みます。頭から滑り込みますが、その際