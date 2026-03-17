お笑いコンビ・マテンロウのアントニーが17日、「『ギルティ炭酸 NOPE』炭酸飲料 戦略説明＆新TV-CM発表会」に登壇。テレビCMの世界観を表現した囚人服姿で登場し、ともに登壇していた俳優・鈴鹿央士が圧倒されていた。【全身ショット】囚人服で登場した生田斗真＆鈴鹿央士＆アントニーイベントに登壇してすぐ、囚人服姿の自身に対して「引くくらい似合う」と苦笑い。隣にいた鈴鹿が「貫禄がすごい」と圧倒され、アントニーは