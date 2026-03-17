【シドニー共同】オーストラリア準備銀行（中央銀行）は17日の理事会で政策金利を0.25％引き上げ、4.10％にすることを決めた。2月に続き2会合連続で引き締めた。4％を上回る政策金利の決定は昨年4月以来。