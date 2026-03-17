栃木県那須町で2017年、登山講習中の高校生ら8人が死亡した雪崩事故で、業務上過失致死傷罪に問われた教諭ら3人の弁護人は17日、2人を禁錮2年、執行猶予5年とし、残る1人を禁錮2年とした東京高裁判決を不服として上告した。