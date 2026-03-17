【マイアミ（米フロリダ州）＝林宏和】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で日本代表「侍ジャパン」の戦いは、準々決勝で終幕を迎えた。連覇の夢はついえたが、打者に専念した大谷翔平（米ドジャース）は今大会計３本塁打を放ち、世界屈指の強打者であることを改めて証明。敗退後には、再び日の丸を背負う意欲を示した。１４日（日本時間１５日）のベネズエラ戦では、九回に内野フライを打ち上げて最後の打者となっ