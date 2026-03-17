「ファーム・西地区、阪神−オリックス」（１７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）「右脚の肉離れ」で調整が遅れていた、阪神ドラフト１位ルーキーの立石が「５番・ＤＨ」でスタメン。プロ入り初めての実戦出場となる。試合開始は１３時の予定。阪神のスタメンは以下の通り。【阪神】１番・三塁佐野２番・中堅小野寺３番・二塁谷端４番・右翼西純５番・ＤＨ立石６番・捕手梅野７番・左翼コンスエグ