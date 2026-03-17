自宅のDIYや「ひとりキャンプ」が話題になっているお笑いタレントのヒロシ（54）が、“腐りかけの食材”を使った手料理を披露し、反響を呼んでいる。【映像】DIYした“ホテルみたい”な自宅や手料理（複数カット）所ジョージの「世田谷ベース」をモデルにした部屋や、リゾート地をイメージした自作のベランダなど、アレンジした自宅の様子をInstagramで公開してきたヒロシ。「オシャレなカフェのよう」「ホテルみたいです」「