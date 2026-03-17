今回は、同僚に忠告されたけど、時すでに遅しだったエピソードを紹介します。「奥さんに文句を言われてるうちが華なんだぞ」と言われ…「子どもが生まれてからというものの、家庭は険悪なムードです。俺がちょっとゲームやテレビに夢中になっているだけで、妻はブツブツうるさいんです。俺としては育児もしているつもりですが、妻は不満みたいで……。でも妻はやっと最近俺に何も言わなくなり、ほっとしました。そんなある日のこと