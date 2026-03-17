元NHKアナウンサーの武田真一がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に17日、出演。16日に米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の移設が計画されている同県名護市辺野古の沖合で船2隻が転覆した事故について、私見を述べた。転覆した2隻には、平和について学習中の同志社国際高（京都府）の生徒18人と乗組員3人が乗船。全員が海に投げ出された後に救助されたが、1隻の船長の男性（71）と、女子生徒（17）が死亡さ