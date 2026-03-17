【「taskey編集者100人採用特設サイト」開設】 3月17日 公開 【拡大画像へ】 原作開発やマンガ制作などIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップtaskeyは、「0（ゼロ）から、最高傑作を。」をコンセプトに、「編集者100人採用」を掲げた「taskey編集者100人採用特設サイト」を3月17日に公開した。 taskeyでは、「21世紀、世界でもっとも読まれる物語を生み出す。」というビジョ