乃木坂46・大越ひなのの新連載「ひなのん★フルスロットル」が『EX大衆』4月号（双葉社／2026年3月16日発売）にて開始された。 【写真】連載第一回は「習字で自己紹介」 2月末に行なわれた乃木坂46「Coupling Collection 2022-2025」、そして「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」を成功させた乃木坂46。その6期生として活躍する大越ひなのが『EX大衆』4月号より新連載を開始。タイトルは「ひなのん★フルス