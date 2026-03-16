『王者の盤狂わせ～ネット将棋の帝王、黄龍の王者と対峙する～』（小説：依依恋恋／イラスト：ふじ子／マイクロマガジン／2026年3月21日刊）の発売前重版が発表された。 【写真】発売前重版記念ふじ子描き下ろしイラスト ネット将棋の世界でプロ棋士さえも戦慄させる、生きる伝説「自滅帝」。様々な噂が囁かれるその正体は、冴えない陰キャ高校生・渡辺真才だった。ひょんなきっかけで将棋部に入部した真才