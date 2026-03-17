★人気テーマ・ベスト１０ １レアアース ２防衛 ３半導体 ４蓄電池 ５フィジカルＡＩ ６データセンター ７水素 ８ペロブスカイト太陽電池 ９核融合発電 １０ＪＰＸ日経４００ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ドローン」が１１位となっている。 政府は１０日、第３回日本成長戦略会議を開催。同会議では「先行して検討を進