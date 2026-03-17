あいちフィナンシャルグループが３連騰。１６日の取引終了後、地銀を中心に投資するありあけキャピタル（東京都中央区）があいちＦＧの株式を買い増していたことが明らかになり、思惑視されたようだ。関東財務局に提出された変更報告書によると、ありあけキャピタルの保有割合は８．３６％から９．３８％に上昇した。報告義務発生日は９日。保有目的は純投資及び「状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為などを行うこと