原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手掛けるエンタメスタートアップ taskey株式会社（以下、taskey）が「編集者100人採用」を掲げ、特設サイトを公開した。 【画像】熱量1000%？taskeyの編集者100人採用特設サイト taskeyが目標に挙げたのは①編集者100人採用、②売上100億円、③マンガ連載300作品、④年間100作品の新作リリースの4項目。2028年までの達成に向け、体制の強化を進め