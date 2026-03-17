ブラジルサッカー連盟(CBF)は16日、今月の国際親善試合に臨むブラジル代表メンバー26名を発表した。今回はFIFAワールドカップ登録メンバーを決定する前の最後の代表活動。大怪我に見舞われた2023年10月以降、代表から遠ざかるFWネイマール(サントス)は、またしても招集外となった。一方、DFレオ・ペレイラ(フラメンゴ)、MFガブリエル・サラ(ガラタサライ)、FWラヤン(ボーンマス)、FWイゴーリ・チアゴ(ブレントフォード)が初