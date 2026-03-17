ベガルタ仙台の元日本代表GK林彰洋が16日に自身のX(@hayashi_akihir0)を更新し、珍しいショットを掲載した。林は「ちょっと待って 知り合いからもらった写真 これどういうシチュエーションでドリブルしてんだ?笑 おれ」と投稿。サガン鳥栖時代に清水エスパルスの2選手に挟まれながらボールを運んでいるように見える場面となっている。当該シーンが起きたのは、2014年8月30日に行われたJ1第22節・清水戦(△2-2)の後半アディシ