ツエーゲン金沢は17日、FW大谷駿斗(29)に第2子となる長女が誕生したことを発表した。大谷は2021年にカターレ富山から完全移籍で加入。今季は負傷の影響により、ここまで出場はない。クラブ公式サイトを通じ、「この度、第二子となる長女が誕生しました。母子ともに健康で、無事に生まれてきてくれたことに感謝しています。支えてくれている家族や周囲の方々への感謝の気持ちを忘れず、家族が増えたことを力に変えて、1日でも