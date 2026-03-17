TOUGHPOWER PT 1,200W 株式会社アスクは、ThermaltakeのATX電源ユニット「TOUGHPOWER PT」シリーズを3月20日（金）に発売する。容量は1,200Wと1,000Wを用意しており価格は前者が2万9,800円前後、後者が2万6,800円前後の見込み。 TOUGHPOWER PTシリーズは、ATX 3.1規格に準拠したフルモジュラー式電源ユニット。80PLUS PlatinumおよびCybeneticsの両評価基準でPLATINUM認証を取得しており、変換効率や力率