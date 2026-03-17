toshiba「あ！冷凍室のお肉、解凍するの忘れてた……」。夕飯作りの直前に気づく、あの絶望感。カチカチのお肉を前に途方に暮れるのは、もう終わりにしませんか？長年、読者の「暮らしのモヤモヤ」に寄り添ってきたレタスクラブが、東芝ライフスタイルの最新冷蔵庫「FREEZA（フリーザ）」 (4月下旬発売／オープン価格) の発表会を徹底取材！ 編集部Mが感動した、驚きの機能をご紹介します。■1. 「冷凍室がまんなか」＆「182Lの特