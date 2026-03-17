今季国内ツアー第3戦「Vポイント×SMBCレディスゴルフトーナメント」は20日、千葉県の紫カントリークラブ・すみれコースで開催される。 ■注目は復帰3戦目の小祝さくら 上位進出が期待されるのが、手首の怪我のために昨年7月の大東建託・いい部屋ネットレディスを最後に休養していた小祝さくら。今季開幕戦のダイキンオーキッドが復帰戦となり、本人が「予想以上」と語る堂々12位タイでのフィニッ