アサンテ [東証Ｐ] が3月17日昼(12:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の13.1億円→7.8億円(前期は11.6億円)に40.5％下方修正し、一転して32.8％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の4.9億円の黒字→0.3億円の赤字(前年同期は0.6億円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。 株探ニュース