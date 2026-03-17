野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は16日（日本時間17日）、米フロリダ州マイアミのローンデポパークでベネズエラ代表がイタリア代表と対戦。劣勢の7回表に集中打で試合をひっくり返し、4－2で快勝。初の決勝進出を果たした。 ■逆転劇で初の決勝進出 試合は序盤劣勢に立たされたベネズエラ代表が、2点ビハインドの4回表にエウヘニオ・スアレス内野手のソロ