アニメ監督の芝山努さんが3月6日、肺がんのため死去したことが17日、分かった。アニメ制作会社「亜細亜堂」が発表した。84歳。「訃報のお知らせ」とし、「弊社元代表取締役社長芝山努が、2026年3月6日、肺がんのため永眠いたしました。享年84歳」と伝えた。「芝山は『ど根性ガエル』『元祖天才バカボン』などで作画監督を手がけたのち、映画『ドラえもん』シリーズを20年以上にわたり監督。テレビ『ドラえもん』ではチーフ