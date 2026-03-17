プロ野球・巨人の開幕投手をドラフト1位ルーキーの竹丸和幸投手が務めることになりました。阿部慎之助監督が「開幕は竹丸で行く」と報道陣に明言しました。竹丸投手は鷺宮製作所から入団した24歳左腕。オープン戦はここまで2試合に登板し、計7イニング無失点で防御率0.00をキープしています。紅白戦や練習試合でも無失点投球を続けていて、首脳陣からの期待も高くなっています。直近は10日のソフトバンク戦に先発登板。5回80球を投