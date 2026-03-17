タレントの川崎希が16日、自身のアメブロを更新。片付けが完了した子ども部屋の様子を公開した。【映像】川崎希、過去最大級のエルメス購入品を披露川崎は「子ども部屋の片付け完了〜」と自宅の子ども部屋の片付けをしたことを報告。「片付け完了したようには見えないくらい 左側が特にまだまだ散らかって見えるけど笑」とつづり、子ども部屋の様子を公開した。また「散らかって見える」物の正体は長女の“おままごとグッズ