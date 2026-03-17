お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（53）が、17日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。妻でモデルの蜂谷晏海（33）、息子2人と共に、家族4人で名古屋の実家へ帰省した様子を紹介し、YouTubeで実家を初公開した。【動画】「どんだけあるんですか」亡き父のコレクションがズラリと並ぶ井戸田潤の名古屋の実家※3分頃〜新幹線で帰省し、2人が挙式を挙げた場所に立ち寄ったりしながら実家に到着。タイトルで「師匠の奇妙