オープン戦も佳境に入り、西武では外野手のスタメン争いが激しくなっている。昨季自己最多となる134安打を放った西川が中堅、ガッツあふれるプレーでオープン戦でも絶好調の桑原の左翼は固いとみられるが、右翼が“ホットスポット”になっている。右翼をめぐっては、今季新加入したカナリオとWBC台湾代表の林安可（リン・アンコー）の争いかと思われていたところに、オープン戦絶好調な6年目・長谷川が急浮上している。長