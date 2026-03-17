お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が16日、自身のアメブロを更新。卒園を目前に控えた長女・こうめちゃんの“最後の体操服登園”を見送り、溢れる感情を抑えきれず号泣したことを明かした。【映像】前田敦子、ディズニーを楽しむ7歳長男との親子ショットに反響「幼稚園の体操服姿 今日で最後です。似合ってたよ」と切り出した小原は、体操服に身を包んだこうめちゃんの写真を公開。「幼稚園につくと、毎朝玄関でみんな一