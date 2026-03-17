ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート種目の解説で注目を集めた元フィギュアスケート選手でタレントの高橋成美が、16日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（後9：00〜後9：54）に出演。高偏差値で知られる名門校出身であることを明かした。（左から）「お姉ちゃん！」高橋成美＆姉、2ショット番組は高橋を“7ヶ国語マスター”として紹介。学歴について「関東屈指の人気名門校、渋谷教育学園幕張高校（千