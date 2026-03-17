「オープン戦、ロッテ−阪神」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神はＷＢＣ組の３人が合流し、坂本は「８番・捕手」でスタメン出場。森下は「３番・ＤＨ」、佐藤輝は「４番・三塁」に入った。代表は前日１６日に帰国したばかりで、３人は１２球団で最速のチーム合流。さらに異例のスタメン出場となった。先発は才木が務める。スタメンは以下の通り。【阪神】１番・中堅近本２番・二塁中野３番・ＤＨ森下