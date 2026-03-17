◇オープン戦阪神―ロッテ（2026年3月17日ZOZOマリンスタジアム）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に侍ジャパンのメンバーとして参戦していた阪神の坂本誠志郎捕手、佐藤輝明内野手、森下翔太外野手が、ロッテとのオープン戦で先発する。森下が「3番・指名打者」、佐藤輝が「4番・三塁」、坂本が「8番・捕手」に名を連ねた。以下、阪神の先発メンバー。1番（中）近本光司2番（二）中野拓夢3番（指