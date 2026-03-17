タレントの辻希美（38）が15日、ブログを更新。自身が家事をしている間に、7歳の三男・幸空さんが生後7カ月の次女・夢空ちゃんをあやしてくれている、日常の風景を公開した。【映像】授乳中の辻希美や夢空ちゃんの“あざとい系女子”ショット2025年8月8日に第5子となる夢空ちゃんを出産し、夫でタレントの杉浦太陽とともに、3男2女を育てている辻。Instagramでは、授乳中の様子や“ずりばい”の練習をしている様子など、夢空ち