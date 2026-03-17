俳優の中村雅俊さんと五十嵐淳子さん夫妻の三女で、モデルの中村里砂さんが自身のインスタグラムを更新。黒髪ロングからハイトーンボブに変身したヘアスタイルを披露しました。 【写真を見る】【中村雅俊・五十嵐淳子夫妻の三女】中村里砂「ハイトーンボブヘア」のショット公開「研究を尽くして完成したウィッグ」「地毛の長さの髪がおさまってるとは思えない！」中村さんは次世代のスター美容師を発掘するオーディション